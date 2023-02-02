Sivas'ta 268 yerleşim yeri yolu kardan kapalı (2)

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DOĞUM SANCISI TUTAN KADIN İÇİN SEFERBER OLDULAR

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı, yolu kardan kapanan Dayakpınar köyünde doğum sancısı başlayan Fatma Akdeniz (28) için İl Özel İdaresi ile sağlık ekipleri harekete geçti. İhbarla bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yaptıkları çalışmayla kapalı yolu ulaşıma açarak ambulansla köye ulaşımı sağladı. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Akdeniz, Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA-Genel Türkiye-Sivas

2023-02-02 13:30:17



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