Yeni 4 Eylül Stadı 37 gün sonra Sivasspor-Beşiktaş maçına hazır



Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nın zeminindeki sorunun giderilmesinin ardından 37 gün sonra evinde Beşiktaş'la karşılaşacak. Karşılaşmanın oynanacağı saatte kentte kar yağışı beklenirken, hava sıcaklığı da 0 derece olarak tahmin ediliyor.

29 Aralık'ta oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının ardından bakıma alınan Yeni 4 Eylül Stadı'nda 37 gün sonra ilk kez maç oynanacak. Sahanın zemininde çimlerde görülen hastalık nedeni ile yaşanan bozulma sonrasında Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Karacabey maçını Kayseri'de, ligdeki Adana Demirspor maçını ise Malatya'da oynamıştı. Sivasspor stat çalışanlarının sahadaki sorunu giderme adına yaptığı çalışmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, Beşiktaş maçının 4 Eylül Stadı'nda oynanmasına karar verdi. Yapılan bakım çalışmalarının ardından zemindeki sıkıntıların giderildiği görüldü.

Demir Grup Sivasspor'un Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşma yarın saat 16.00'da başlayacak. Maç saatinde kentte kar yağışı beklenirken, hava sıcaklığının ise 0 derece civarında olması bekleniyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Stattan ve zeminden detaylar DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2023-02-03 15:01:14



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