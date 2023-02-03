Sivasspor Beşiktaş maçına hazır



SİVAS,(DHA) Sivasspor sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Deplasmanda alınan 3-0'lık Alanyaspor galibiyetinin ardından takımın bir hayli moralli olduğu gözlendi. Sivassporlu futbolcular antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Beşiktaş yarın saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenman görüntüleri

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-02-03 15:16:17



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