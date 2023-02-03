Beşiktaş kafilesi Sivas'ta

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Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SÜPER Lig ekiplerinden Beşiktaş, Lig'in 23'üncü haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı için kente geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş özel uçakla Sivas'a geldi. Siyah beyazlı ekibi Nuri Demirağ Havalimanı'nda az sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar teknik direktör Şenol Güneş ve futbolculara ilgi gösterip fotoğraf çektirdi. Takım otobüsüne binen siyah beyazlı ekip, kamp yapacağı otele geçti.

Siyah-beyazlıların, Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Kevin Nkoudou, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Dele Alli, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton Souza Silva, Arthur Masuaku, Romain Saiss, Oğuzhan Akgün, Jackson Muleka, Umut Meraş, Tayfur Bingöl."

Sivas 4 Eylül Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma 16.00'da başlayacak. Maçı ise Zorbay Küçük yönetecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Takımın havalimanına gelişi

Taraftarların Beşiktaş'ı karşılamasıDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2023-02-03 18:19:24



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