Sivas'ta 51 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

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Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı kent merkezinde de etkili olmaya başladı. İl genelinde 51 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kentin yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı, öğle saatlerinde kent merkezinde de etkisini gösterdi. Sivas Belediyesi ekipleri, merkezde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışı nedeniyle Divriği, Kangal ve Zara ilçelerine bağlı köy ve mezralardan oluşan 51 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, sahada yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece olarak ölçülürken, kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ

2023-02-04 13:57:45



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