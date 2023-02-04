Sivasspor - Beşiktaş: 1-0

Kaslar bu şekilde daha çok çalışıyor!



Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Samet Çiçek

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner (Dk.59 Camara), Uğur, Saiz (Dk.90 Apindangoye), Cofie, Hakan, Gradel (Dk.90 Ziya), Charisis, Caicedo (Dk.36 Angielski)

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku (Dk.64 Umut), Tayfur (Dk.76 Dele Alli), Necip (Dk.76 Kerem Atakan), Hadziahmetovic, N'Koudou (Dk.64 Muleka), Cenk (Dk.90 Ghezzal), Aboubakar

GOL: Dk.24 Saiz (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Cofie, Saiz (Demir Grup Sivasspor) Masuaku, Welinton (Beşiktaş)Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü hafta maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı yeni transferi Saiz'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Kırmızı-Beyazlılar ligde 24 puana yükselirken Beşiktaş 39 puanda kaldı.

2'nci dakikada soldan Gradel'in ortaladığı topa ceza alanında Goutas sol ayağı ile vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

5'inci dakikada sağ kanattan Saiz'in içeriye çevirdiği topa ceza alanı içinde Cofie vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

24'üncü dakikada ceza alanında Uğur'un tacında Caicedo topu kontrol edip uygun durumdaki Saiz'e bıraktı. Saiz'in hafif çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

29'uncu dakikada Tayfur'un sağ kanatan pasında Aboubakar ceza alanına hareketlendi, öne çıkan kaleci Ali Şaşal'ı geçip yerden plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

34'üncü dakikada sol kanattan N'Koudu'nun ceza alanına ortasına kaleci ile birlikte yükselen Aboubakar kafayı vurdu, top yandan dışarı çıktı.

45'inci dakikada soldan Gradel'in pasında Uğur'un sol ayağı ile şutu yandan auta gitti.

50'nci dakikada sağ kanattan Saiz ceza alanına girdi, Masuaku'nun müdahalesiyle yerde kaldı, hakem oyunu devam ettirdi. Hakem Zorbay Küçük, VAR'In uyarısı üzerine pozisyonu izledi. Sonrasında pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu tespit edildi.

55'inci dakikada sağdan Gradel'in kullandığı serbest vuruşta savunmada Necip topu kafayla kornere çeldi.

67'nci dakikada Uğur'un uzun pasında soldan iyi hareketlenen Saiz ceza alanına girip, Saiss'den sıyrılarak vurdu, top az farkla yandan dışarı gitti. Pozisyon bitiminde yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırdı.

73'üncü dakikada soldan Tayfur'un pasında Abuoubakar hareketlendi ceza alanını girip çaprazdan vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

84'üncü dakikada sol kanattan Hadziahmetoviç köşe vuruşunu kullandı, ön direkte Saiss'in kafa vuruşu dışarı çıktı.

86'ncı dakikada Erdoğan'ın ara pasında Angielski ceza alanında kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yerden vuruşunda Mert gole izin vermedi.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

HADZIAHMETOVIC İLK 11 BAŞLADI

Beşikkaş'ın Konyaspor'dan yeni transferi Hadziahmetovic ilk 11'de maça başladı. Sivasspor'un yeni transferleri Saiz ve Caicedo da maça 11'de başladı. 34'üncü dakikada sakatlanan Caicedo yerini Angielski'ye bıraktı. Beşiktaş'ta sakatlıktan sonra ilk kez kadroya dahil edilen Rachid Gezzhal 90'ıncı dakikada Cenk'in yerine oyuna dahil oldu.

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-02-04 18:16:13



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