Mecnun Otyakmaz: Soğuk havada bizim için sıcak bir maç oldu



Arife Defne ARSLAN Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Bu soğuk hava da bizim için çok sıcak bir galibiyet oldu. Üç puana çok ihtiyacımız vardı. Uzun zamandır da taraftarımızın önünde kazanamamıştık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında kendi sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Sivasspor'da başkan Mecnun Otyakmaz, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki takımın da güzel mücadele ettiğini söyleyen Mecnun Otyakmaz, "Gerçekten bu soğuk havada bizim için çok sıcak bir galibiyet oldu. Üç puana çok ihtiyacımız vardı. Uzun zamandır da taraftarımızın önünde kazanamamıştık. Beşiktaş galibiyetiyle hem taraftarımızı mutlu ettik, hem de ligde biraz daha iyi konuma geldik. İlerisi için daha da ümitlendik" diye konuştu.

Bir basın mensubunun Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamaları sorması üzerine Otyakmaz, "Benim burada söyleyeceğim hiçbir şey sorunu çözmeyecek. Biz de sık sık hem federasyonla hem Kulüpler Birliğiyle bir araya geliyoruz. Yine önümüzdeki hafta bir toplantımız var. Bu toplantılarda konuşulur ama tabi hoş şeyler olmuyor. Hiçbirimiz bu yaşananlardan mutlu değiliz" ifadelerini kullandı.

"SAKATLIKLAR ÇOK FAZLA OLMAYA BAŞLADI"

Transfer hakkında da bilgi veren Mecnun Otyakmaz, "8 Şubat'a kadar bu şekilde devam ama maalesef sakatlıklar çok fazla olmaya başladı. Darbeye bağlı sakatlıklar da var. Kas sakatlıkları da var. Yine şimdi hem Yatabare sakatlandı, hem Caicedo sakatlanma ihtimali var. Şimdi ne olduğunu bilmiyoruz. Bu bizi biraz takım kurmakta zorluyor. Zorlu şartlarda da işte bu yeni transferlerin katkısıyla daha geniş bir kadromuz olacak. İnşallah sakatlıklardan etkilenmeyeceğiz. Yeni transferlerin uyum sağlaması, bugün de yeni transferin gol atması bizi çok mutlu etti. Caicedo'nun durumu yarın belli olur. Umarım önemli bir sakatlığı yoktur. Çünkü, Yatabare 3-4 hafta yok. Leke James de daha henüz hazır değil. Yani üç santraforun sakat olması bizi biraz zorlayacak gibi. Yeterli sayıda oyuncumuz var. Sakatlarımız geri döndüğü takdirde yığılma da olacak. Dolayısıyla yeni transfer yapmayacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mecnun Otyakmaz´ın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ

2023-02-04 19:31:54



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