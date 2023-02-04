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Sivasspor - Beşiktaş maçının ardından

DHA

Sivasspor - Beşiktaş maçının ardından


Eraydın AYTEKİN / SİVAS, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendi seviyelerinin altında kaldıklarını belirtirken, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise ihtiyaç duydukları bir galibiyet aldıklarını vurguladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçta istediklerini yapamadıklarını belirterek, "Oyunun ilk pozisyonunda atağa kalktığımız pozisyonda iyi konsantre olduğumuzu hissettiğimiz, sonrasında hem saha hem rakibe göre teslim olduğumuz bir oyun oldu. Ama biz de çok rahatken geriden uzun top atınca düşündüğümüz oyuna devam etmeliydik. Taç pozisyonunda yediğimiz gol rakibin oyun anlayışını güçlendirdi, bizi de panikletti. Oyun kurgusunda orta sahaya sahip olup alanı daraltamadık. Kendi oyunumuzun altında oynadık. Bütün şartlara uyum sağlamadan bitirdik. Son bölümlerde oyuna hakim olduk, değişiklikler yaptık ama öne geçsek daha rahat oynayabileceğimiz bir maçtı. Maça yeterince konsantre olamadık, rakip bu konuda bizden daha istekliydi. Onları tebrik ediyoruz" dedi.
Aboubakar'ın 4'üncü maçında henüz gol katkısı yapamadığının hatırlatması üzerine Güneş, "Bir transfer dönemi oldu. Ayrı çalışmalar, az çalışmalar. Takımda adaptasyon sorunları var, ilk maçta diri görünmesine rağmen bunu sürdüremedi. Biz bugün hücumda yeterince etkili olamadık. Aboubakar'ın bundan daha iyi olduğunu biliyoruz. Bazı oyuncularımızın kendi seviyesinin altında oynaması da bizim için olumsuz. Tamamına baktığınızda yeterli değildi" diye konuştu.
"BULUNDUĞUMUZ DURUMDEN MEMNUN DEĞİLİZ"
Henüz takım olamadıklarını ifade eden Şenol Güneş, "Hedefimiz, geldiğimizden beri takım oluşturmaktı ama onu henüz oluşturamadık. Fazla olan oyuncular var, eksik olanlar var. Orta sahada değişiklik yapmak zorunda kaldık. Özellikle merkez orta sahayı düşünürsek, bugün dirençli orta saha ile başlayıp değişiklik yapacakken yediğimiz gol bunu alt üst etti. İyi oyuncular var ama şartlar... Dele sonradan girdi ama sakatlığı vardı, gribal sorunu vardı. Rachid konusunda tereddütümüz vardı. Kasığında gerilme olmuştu. Koymak zorunda kaldık. Gelmeyen orta saha da dahil takım oluşturma sıkıntımız var. 2 maçtaki 5 puan kaybı bizim ve takım üzerinde moralsizlik yaratacak. Şampiyonluk yarışında yara aldığımız bir gerçek. Geriden gelmemize rağmen iyi bir gidişimiz vardı. Her maç final. Yediğiniz golden sonra maçtan kopmak doğru değil. Bugün bulunduğumuz durumdan memnun değiliz. Yapacak tek şey bu takımı ayakta tutup yarış içinde olmak. Hem bu sene için iyi bir takım olmak, seneye iyi bir kadro oluşturmak. Teslim olmak, bırakmak gibi bir durum olsa zaten bunun gereği yok" dedi.
"BURADA BİR MAĞLUBİYET VARSA SORUMLUSU BENİM"
Kanat oyuncularından yeterli verim alıp alınamadığı sorusuna ise tecrübel teknik adam şöyle cevap verdi:
"Sadece kanat değil, bekler de hücuma destek olur. Karagümrük maçında tempo düşüktü. İki bekimiz de hücuma katılabilir. Kenardan gidip, orta yapabilecek oyuncularımız var. Ortadan gelip şut atarken sıkıntılarımız var, bugün o da tamamen olumsuz. Bunu etkileyen durumun da saha olduğunu düşünüyorum. Pas yüzdesinden çok, arkaya atılacak toplarla gitmeye çalıştık. Konsantrasyon ve motivasyonumuz düşük bir maç oynadık. Saha koşulları da bunu etkiledi" dedi. Güneş, taraftarların yönetime istifa çağrısıyla ilgili de, "Burada bir mağlubiyet varsa, sorumlusu benim."
ÇALIMBAY: ÇOK İYİ VE İHTİYACIMIZ OLAN BİR GALİBİYET
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise "Hem bu maç, hem Alanya ile oynadığımız maç önemli maçlardı. Biz sezona Avrupa kupaları ile başladık. Hem Avrupa hem lig oynarken sıkıntılar yaşadık. En çok sakatlıklar, yolculuklar bizi etkiledi. 2-3 gün arayla maçlar oldu. Avrupa'da mart ayında çok önemli bir maçımız olacak. Geçersek ilk 8'e kalacağız. Türkiye puanı açısından da önemli. Türkiye Kupası'nda da yolumuza devam ediyoruz. Ligde de iyi bir yere gelmemiz gerekiyor. Ligde iyi bir yere gelirsek bu maçları rahat oynayabiliriz. Bundan sonra lige bütün ağırlığımızı verdik. Dünya kupasından sonra iyi başladık. Deplasman oldu, sahamızda oynayamadığımız maçlar oldu. Buna rağmen mücadeleyi bırakmadık. Alanya maçı bizim için bir dönümdü. Onun anlamlı olması için Beşiktaş'tan puan ve puanlar almamız gerekiyordu. Maçın başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmadan onadık. Hiç kimse oyun disiplinini bozmadı. Çok iyi ve ihtiyacımız olan bir galibiyeti çok iyi bir takıma karşı aldık. Oyuncularımz iyi oynadılar. Önceki maçlarda da iyi oynadılar. Bir tek Kayseri maçında sıkıntılar yaşadık. Onun dışında belki 1-2 maç kötü oynamış olabiliriz ama bu güne kadar iyi geldik. Bana göre güzel bir lig maçı oldu. Kazandığımız için mutluyuz, ihtiyacımız vardı. Hedefimiz önümüzdeki 2 maçı iyi şekilde bitirmek ve sonrasında Avrupa'da güvenli bir şekilde oynamak" dedi. 
Yeni transferlerin takıma katkısından memnun olduğunu belirten Çalımbay, mevcut oyuncuları da daha iyi duruma getirmeye gayret etiklerini söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ::
Şenol Güneş'in açıklamaları
Rıza Çalımbay'ın açıklamaları
 DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2023-02-04 19:34:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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