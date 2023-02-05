Sivas'ta beklenen kar nedeniyle yarın okullar tatil



SİVAS, (DHA)SİVAS'ta bu gece beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas Valiliği tarafından alınan kararla okullar yarın tatil edildi.

Sivas'ta gece saatlerinde beklenilen yoğun kar yağışı nedeniyle yarıyıl tatilinin biteceği gün okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Sivas Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gece saatlerinden itibaren başlayacak, zaman zaman tipi şeklinde beklenen kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; İl genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki anasınıfı, müstakil anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise resmi özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 06.02.2023 Pazartesi günü 1 gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan kamu görevlileri 1 gün idari izinli sayılacaklardır" ifadelerine yer verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-02-05 16:31:59



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