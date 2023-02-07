Malatya'da voleybolcuların kaldığı otelin enkazında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı (2)



38 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ ÇIKTI

Malatya'da Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi Bakırcılar Çarşısı yanında yer alan Özlem Oteli enkazında bir kişinin sağ olduğu bilgisi üzerine ekipler bu bölgeye yönlendirildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından otel müşterisi olduğu sanılan ve kimliği henüz bilinmeyen 60 yaşlarında bir erkek kişi, enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Ekipler tarafından sedyeyle taşınan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KIRÇAVUŞ OTELİ'NDEN 2 CESET DAHA ÇIKARILDI

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımının konakladığı ve dünkü ilk depremde enkaza dönüşen Kırçuval Oteli'nde aramakurtarma çalışmaları sürüyor. Hiçbir sese rastlanmayan otel enkazında öğle saatlerinde 1 cesedin çıkarılmasının ardından 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler enkazda çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİNHüsnü Ümit AVCI

2023-02-07 19:11:16



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