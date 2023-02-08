Adıyaman'da enkaz altında kalan üniversiteli İlayda, Sivas'ta toprağa verildi 

Arife Defne ARSLAN/ SİVAS, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7'lik depremin vurduğu Adıyaman'da yıkılan binada yaşamını yitiren İlayda Bolat (23), memleketi Sivas'ta toprağa verildi.
Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan depremin yıkıma yol açtığı illerden Adıyaman'da, Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi İlayda Bolat, 3 arkadaşıyla birlikte yaşadığı Dilek Apartmanı'nın enkazında hayatını kaybetti. Bolat'ın cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından alınıp, memleketi Sivas'a getirildi. Ay Yıldız Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenazeye, İlayda Bolat'ın yakınları ile birçok kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından İlayda Bolat, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN
2023-02-08 16:02:37
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