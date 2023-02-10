Malatya'da eksi 15 derecede can kurtarma seferberliği



Eraydın AYTEKİNHüsnü Ümit AVCI/ MALATYA, (DHA)DEPREMİN yıkıcı etkisini hissettirdiği illerden Malatya'da, enkaz bölgelerinde umutlu bekleyiş sürüyor. Depremin vurduğu Doğanşehir ilçesinde ekipler, eksi 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında aramakurtarma çalışmalarını yürütüyor.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin 5'inci gününe girilirken, bölgedeki arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kent merkezinde yıkılan binalarda ekipler, 24 saat çalışmalarını sürdürürken, aileler de enkazdan canlı kurtarma umutlarını koruyor. 1986'da yaşanan depremde hasar gören Malatya'nın Doğanşenir ilçesi, son depremlerden etkilenen bölgelerden oldu. İlk depremde çok hasar almayan ilçe, öğle saatlerinde yaşanan ikinci büyük depremde ağır hasar gördü. İlçe merkezinde yüzlerce bina yıkılırken, birçoğu da oturulamayacak duruma geldi. İlçenin asfalt yollarında sarsıntı sonrası derin yarıklar oluştu. Depremin hemen ardından bölgeye yardım ekipleri ulaştırıldı. Mağdurlar için çadırlar kurulurken, yiyecek ve giyecek ihtiyaçları karşılandı. Aynı zamanda ilçe merkezinde enkazda başlatılan çalışmalar da aralıksız sürdürülüyor. Kış mevsimi nedeniyle bölgede özellikle gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, hem ekiplere hem de depremden etkilenenlere zorluk yaşatıyor.

Öte yandan Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazı yakınında dolaşan ve sahipli olduğu düşünülen kedi, UMKE ekibine sığındı. Ekipler, şefkat gösterdikleri hayvana yiyecek vererek ilgilendi.

Malatya ve çevresindeki illere yardımlar da sürüyor. Azerbaycan'dan yola çıkan ve insani yardım taşıyan askeri konvoy da Malatya-Kahramanmaraş yolunda görüntülendi. Onlarca kamyonun bölgeye yardım götürdüğü öğrenildi. Kara yollarında yardım TIR'larının hareketliliği dikkat çekti. Kentlere ulaştırılan yardım malzemeleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI

2023-02-10 10:29:24



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