Depremde Adıyaman'da hayatını kaybeden 1'i çocuk 5 kişi, Sivas'ta toprağa verildi



Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ/SİVAS,(DHA) KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin vurduğu Adıyaman'da hayatını kaybeden iki aileden 1'i çocuk 5 kişi memleketleri Sivas'ta toprağa verildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş´ın Pazarcık ilçesi olan depremin yıkıma yol açtığı illerden Adıyaman'da öğretmen olarak görev yapan Murat Özpınar, eşi Zuhal (48), çocukları Said (27) ve Ayşe Özpınar, Turgutreis Mahallesi'ndeki 7 katlı Gürsoy Apartmanı'nın enkazında kaldı. Zuhal ve oğlu Said Özpınar'ın cenazeleri enkaz altından çıkarılarak yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Sivas´a getirildi. Aile üyelerinden diğerlerinin de yaşamını yitirdiği ancak cenazelerinin çıkarılamadığı belirtildi. Ay Yıldız Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğul Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, 5 kişilik aileden geride kalan oğul Ahmet Özpınar ve vatandaşlar katıldı. Baba Murat Özpınar ve kızı Ayşe Özpınar'ın henüz enkazdan çıkarılamadığı öğrenildi.

PUĞAÇA AİLESİNDEN GERİYE 1 OĞULLARI KALDI

Adıyaman Merkez'deki Karapınar Mahallesi'nde 4 katlı binanda yaşayan özel bir şirkette çalışan Hakan Puğaça (33), eşi Banu (33) ve oğulları Arda Puğaça (12) da deprem sırasında yıkılan binanın enkazında kaldı. Kaan Puğaça (7) ise enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Enkazdan sağ çıkarılamayan Hakan-Banu Puğaça çifti ve oğulları Arda Puğaça'nın cenazeleri ön otopsinin ardından memleketleri Sivas'a getirildi. Ay Yıldız Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Puğaça ailesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ

2023-02-10 15:49:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.