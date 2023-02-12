Uzman çavuş ile eşi depremde öldü; 3 yaşındaki oğlu kurtuldu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-HATAY'da eşi ile enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Ahmet Eren Dizikaraoğlu'nun (34) cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Enkazdan sağ çıkarılan oğlu 3 yaşındaki Giray'ın ise tedavisi sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli ilk depremde Hatay'ın Antakya ilçesinde Piyade Uzman Çavuş Ahmet Eren, eşi İrem ve çocukları Giray Dizikaraoğlu enkaz altında kaldı. Uzman Çavuş ile eşi hayatını kaybetti, çocukları enkazdan kurtarıldı. Uzman Çavuş Dizikaraoğlu'nun cenazesi, defin için memleketi Sivas'a getirildi. Dizikaraoğlu için Yukarı Tekke Mezarlığı Ayyıldız Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye il protokolü, Dizikaraoğlu'nun yakınları ve askeri erkan katıldı. Dizikaraoğlu'nun yakınları, tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü. Dizikaraoğlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi. Eşi İrem Dizikaraoğlu'nun cenazesi ise Antakya'da toprağa verildi. Çocukları Giray'ın da hastanedeki tedavisi sürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2023-02-12 17:19:39
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