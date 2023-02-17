Sivas'ta 21 bin 484 depremzede misafir ediliyor



Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, 21 bin 484 depremzedenin Sivas'ta misafir edildiğini söyleyerek, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.

Deprem bölgesinde ve kentte yapılan çalışmalar hakkında Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Koordinasyon Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AFAD yetkilileri ve il protokol üyeleri katıldı. Toplantıda, yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, depremin ilk gününden itibaren Sivas olarak Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin koordinasyonunu üstlendiklerini belirterek, "Doğanşehir ilçemizde 39 mahallemiz ve 38 bin 136 nüfusumuz bulunmaktaydı. 17 Şubat tarihi itibarıyla orada geçici barınma alanları noktasında bir çalışmamız başlamıştı. Şu ana kadar 65 konteyner gönderildi ve konteyner kentin altyapı çalışmaları tamamlanmak üzere. Burada yaklaşık 300'e yakın bir konteyner yerleşimi planlıyoruz. 300 konteyner oluştuğunda bu konteyner kentteki çalışmalarımız tamamlanmış olacak. Yine Doğanşehir ilçesinde 12 ayrı noktada sıcak yemek hazırlanıyor. Doğanşehir ilçemizde 42 vatandaşımız depremden enkazdan sağ çıkarıldı. En son aldığımız savcılık bilgisine göre Doğanşehir'de 140 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bugüne kadar Sivas ilimizden Malatya'ya, Doğanşehir'e 218 insani yardım TIR'ı veya kamyonu bölgeye ulaştırıldı" dedi.

'SİVAS 21 BİN 484 DEPREMZEDEYE EV OLDU'

Sivas'a gelen depremzedelerle ilgili bilgi veren Vali Vekili Öztürk, "İlimizde şu an itibarıyla 21 bin 484 depremzede kardeşimize ev sahipliği yapıyoruz. Bunların 12 bin 485'i toplu barınma alanlarında, diğerleri ise vatandaşlarımızın misafir ettiği evlerde kalıyor. Yine depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek noktasında 3 noktada yardım dağıtım noktalarımız bulunuyor" diye konuştu.

BAŞKAN BİLGİN: TOKİ BİNALARI HASARSIZ

Depremin ilk gününden itibaren Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde koordinasyonu sağlamakla görevlendirilen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Şunu gördüm ki deprem bölgelerinde TOKİ aracılığıyla yapılan binalarda hiçbir hasar yok. Yani TOKİ'nin yapmış olduğu kamu kurumlarında ve TOKİ'nin yapmış olduğu konutlarda hiçbir hasar yok. Dün TOKİ başkanımız, Murat Kurum bakanımız ve tarım bakanımız gelmişti. Onlara sorduğumda TOKİ'nin bundaki en önemli etkeni nedir, diye 'Zemini doğru yere seçtik. Doğru yere doğru teknikleri kullanarak bina yaptık' dediler. Bu çok çok önemli. Yine demek ki biz eğer doğru önlem alırsak doğru planlama yaparsak depremin tahribatını azaltabiliyoruz. Bu noktada başta belediyeler, bizler olmak üzere hepimizin üzerine düşen dersler var. İnşallah bundan sonra bunun değerlendirmesini yaparak, bir daha böyle bir şeyi Rabb'im bize yaşatmaz ama Allah'tan gelen bir şeye de hazırlıklı olmamız gerektiğini hususunu gördük" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-02-17 13:17:52



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