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20 büyükbaş toplayıp, açık artırmayla deprem bölgesine yardım yaptılar

DHA

20 büyükbaş toplayıp, açık artırmayla deprem bölgesine yardım yaptılar


Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından Sivas merkeze bağlı Başsöğüt köyü sakinlerince başlatılan kampanya ile köylülerden toplanan 20 büyükbaş, açık artırmayla 301 bin TL'ye satıldı. Aralarında 89 bin lira da toplayan köylüler, toplam 390 bin lira ile yardım zincirine destek oldu. 
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Sivas merkeze bağlı Başsöğüt köyünün sakinleri, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Muhtar Adem Sarı ve köylülerden İlyas Semizer'in organizasyonu ile köy halkından 20 büyükbaş, bağış olarak alındı. Köy meydanında toplanan hayvanlar, açık artırma usulüyle satıldı. Köy sakinlerinden Osman Erdoğan ,açık artırmada 301 bin lira vererek 20 hayvanı satın aldı. Kendi aralarında da 89 bin lira toplayan köylüler, toplam 390 bin lira ile deprem bölgesine yönelik yardım zincirine destek oldu. 
'YARALARI SARMAK İÇİN KAMPANYA BAŞLATTIK'
Köy muhtarı Adem Sarı, "Ülkemizde büyük felaket oldu. Biz böyle bir organizasyonda köylüler olarak bulunmak isterdik. Depremzedelerimiz oralarda aç susuz dururken biz burada tok duramayız. Köy halkımızla bir karar alıp yardım kampanyası başlattık. Sağ olsun, onlar da duyarlılıklarını gösterdiler. Köyümüzde büyükbaş yardımında bulundular. Bu hayvanlar ihale ile satıldı. Gelirin tamamını depremzedelere veriyoruz. İhale 301 bin lira nakit para ile sonuçlandı. Ayrıca da nakdi yardımda da bulunan köylülerimiz var. Ne olursa olsun bizim köyümüzde yardımlaşma ve dayanışma vardır. Tahmin ettiğimizin de üzerinde bir yardım oldu" dedi. 
Köy sakinlerinden İlyas Semizer ise "Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Biz bir nebzede olsa depremzedelerin yarasını sarmak için böyle bir kampanya başlattık. Tüm komşularımızdan Allah razı olsun. İhale usulü hayvanlarımızı sattık. Ülke olarak bu depremle çok zarar gördük. Rabb'im kimseye böyle bir afeti bir daha vermesin. Her zaman da bu tip yardımlarla canla başla destek vereceğiz" diye konuştu. 
301 bin liraya hayvanları satın alan Osman Erdoğan da "Biz de hayır yapmak için buraya geldik. Hayvanların hepsini ben aldım. Köyümüzde böyle bir kampanyayı başarmak çok güzel bir şey. Diğer köylere de tavsiye ederim" dedi. 
Köylülerin, büyükbaş satışı ve nakit olarak topladıkları 390 bin lirayı AFAD'a ilettikleri öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2023-02-18 11:07:57

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