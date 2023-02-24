Gürün'de 4.7 büyüklüğünde deprem



SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Gürün ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vali Yılmaz Şimşek, depremde can ve mal kaybı olmadığını açıkladı.

Sivas´ın Gürün ilçesinde, saat 20.19'da merkez üssü Yuva köyü olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sivas kent merkezinde hissedilmeyen deprem, Gürün ilçesi ve bağlı köylerde hissedildi. Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Merkezi Gürün ilçemiz olan 4.7 büyüklüğündeki depremde ilk tespitlerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-02-24 21:30:48



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