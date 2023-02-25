Sivasspor, hazırlık maçında Sivas Belediyespor'u 3-0 yendi



SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, tesislerde oynadığı hazırlık maçında TFF 2'inci Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Demir Grup Sivasspor, kulüp tesislerinde Sivas Belediyespor ile hazırlık maçında karşılaştı. Bilet satışından elde edilecek tüm gelirin, deprem bölgesinde kullanılması amacıyla AFAD'a bağışlanması için organize edilen karşılaşmadan Sivasspor 3-0 galip ayrıldı.

Mücadeleyi Sivas bölgesi hakemlerinden Burak Yücetağ yönetirken, yardımcılıklarını ise Okan Taşköprü ve Emre Bayraktar yaptı. Dördüncü hakem olarak da Bekir Doğan görev yaptı. Kırmızı-Beyazlılar maça; Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Dimitrios Goutas, Aaron Appindangoye, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Charis Charisis, Samuel Saiz, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel ve Leke James 11'iyle başladı. İkinci yarıda ise; Muammer Yıldırım, Mehmet Albayrak, Ziya Erdal, Kader Keita, Isaac Cofie, Murat Paluli, Clinton Nji'e, Karol Angielski, Ahmed Musa ve Jordy Caicedo görev aldı. Sivasspor'un gollerini 25'inci dakikada Hakan Arslan, 61'inci dakikada Aaron Appindangoye ve 90'ıncı dakikada ise Jordy Caicedo kaydetti.

Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları ve taraftarlar depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-02-25 17:36:42



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