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Sivas'ta zincirleme kaza; depremzede aileden 6 kişi yaralı 

DHA

Sivas'ta zincirleme kaza; depremzede aileden 6 kişi yaralı 


Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, kavşakta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana gelirken, depremzede ailenin bulunduğu otomobildeki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Sivas-Ankara yolu Sultanşehir Bulvarı Çimento kavşağında meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Sivas'a gelen ve Sıcak Çermik Kaplıcası'nda bulunan otele yerleşmek için yola çıkan depremzede ailenin bulunduğu, Harun Karakuş (30) yönetimindeki 58 AEC 006 plakalı otomobil, Furkan Şimşek'in (29) kullandığı 41 GK 658 plakalı hafif ticari araç, Dolar Durna (45) yönetimindeki 80 LT 562 plakalı TIR ve Halis Yıldırım'ın (34) kullandığı 58 UE 352 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada sürücü Harun Karakuş ile otomobildeki Songül Karakuş (40), Ayşe Durdu (35), Mehtap Keskin (32), Cuma Karakuş (3) ve Durdu Karakuş (45) yaralandı. Diğer araçtakiler ise kazayı yara almadan atattı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2023-02-27 13:37:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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