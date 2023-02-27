Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

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SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, deplasmanda oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü hafta maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-Beyazlı ekip son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç yaptı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Fatih Karagümrük ile Sivasspor 4 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-02-27 14:23:14



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