Depremde ölen astsubay, eşi ve 2 kızı, Sivas'ta son yolculuğa uğurlandı



Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın enkazında kalan Bakım Astsubay Başçavuş Fikret Şahin (45), eşi Feride Şahin (41) ile kızları Melis (13) ve İnci (5) Şahin'in cenazeleri, memleketleri Sivas'ta toprağa verildi.

Hatay'da görevli Bakım Astsubay Başçavuş Fikret Şahin, eşi Feride ile kızları Melis ve İnci Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde çöken Rönesans Rezidans'ın enkazında kaldı. Fikret Şahin, eşi ve kızlarına ulaşamayan Sivas'taki yakınları, Hatay Mezarlıklar Müdürlüğü'ne başvurdu. Araştırmada Şahin ailesinin, enkazdan 2 gün sonra çıkarıldığı ve Hatay'da depremde hayatını kaybedenlerin bulunduğu mezarlığa defnedildiği belirlendi. Araştırma ve DNA testlerinin ardından ailenin talebiyle cenazeler, çıkarılıp, adli tıp işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Astsubay Başçavuş Fikret Şahin, eşi ve 2 kızının cenazeleri, memleketleri Sivas'a getirildi. Şahin ailesi için Yukarı Tekke Mezarlığı Ay Yıldız Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Şahin ailesinin yakınları, Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, askeri erkan ve bölge halkı katıldı. Cenazede Şahin ailesinin yakınları, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Bakım Astsubay Başçavuş Fikret Şahin, eşi Feride ile kızları Melis ve İnci Şahin, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-02-28 14:55:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.