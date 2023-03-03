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Kılıçkaya Barajı kurudu

DHA

Kılıçkaya Barajı kurudu


Oğuzhan ÇİFCİArife Defne ARSLAN/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, Kelkit Çayı üzerinde enerji üretimi ve tarımsal sulama amacıyla kurulan 33 yıllık Kılıçkaya Barajı, kuruma noktasına geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, "Kelkit Çayı'nı besleyen bazı kollar var. Kolların içme suyu ve tarımsal amaçlı kullanımının artması da baraj suların azalmasında büyük etken" dedi.
Suşehri'ne 28 kilometre uzaklıktaki Kelkit Çayı üzerine, enerji üretimi ve tarımsal sulama amacıyla 1990 yılında inşa edilen Kılıçkaya Barajı, kuruma noktasına geldi. 64 kilometrekare alana sahip barajın 33 kilometrekaresi, Suşehri sınırlarında, geri kalan 31 metrekaresi ise Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi sınırlarında yer alıyor. Barajın son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle su tutmaması ise dikkat çekiyor. Bugünlerde barajdan geri sadece ortasından geçen Kelkit Çayı'nın akıntısı kaldı. 
'ALARM VERİYOR'
SCÜ Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, baraj hakkında bilgi verdi. Barajda yıllar içinde birçok kez su bazında büyük değişiklikler gözlendiğini söyleyen Kartal, "İncelediğimizde bunda çok fazla faktör etkili. 2015 yılında yağışın dönemsel olarak farklılık göstermesi dolayısıyla genel olarak barajın yüksek su tutma kapasitesi mevcuttu hatta o dönem barajın kapaklarını açmışlardı ama günümüze baktığımızda kuraklık açısından alarm veren bir özelliğe sahip. Zaman zaman ciddi boyutta kuraklığın tetiklemesiyle birlikte suların çok fazla çekildiği ve azaldığını da görebiliyoruz. Yöreyi incelediğimizde ve tarihi şehir efsanelerine baktığımız zaman Fatih Sultan Mehmet'in yaptırmış olduğu bir cami söz konusu. O caminin dönem içerisinde yıllık periyodik kuraklıkla ortaya çıktığı, yağışın artmasıyla tekrar su içinde kaybolduğunu görüyoruz. Bu durumun en önemli etkeninin kuraklık olduğunu yağış azlığı olduğunu söyleyebiliriz. Yağışın yıllara periyodik olarak dağılmaması, kimi zaman artış kimi zaman azalış göstermesi, son yıllarda da yoğun olarak küresel ısınma nedeniyle yağışların tamamen azaldığını görüyoruz. Bu da su seviyelerinin düşmesine neden oluyor" dedi. 
'ENERJİ ÜRETİMİ VE TARIMDA REKOLTE AZALACAK'
Barajlardaki su azlığının sadece kuraklığa ve iklimse etkenlere bağlanmaması gerektiğini kaydeden Kartal, "Kelkit Çayı'nın barajı besleyen kolları var. Bu kolların içme suyu, tarımsal amaçta kullanımın çok fazla artması baraj suların azalmasında çok büyük etken. Barajımız enerji üretimi maksatlı kullanılan bir baraj. Dönemsel rekoltenin düşmesine bağlı kilovat olarak düşüklüğüne sebep olacak. Enerji üretiminde azalmalar meydana getirecek. Yine bununla birlikte su popülasyonu nedeniyle balık çeşitliliği ve balıkçılığı sekteye uğratacak ve azaltacaktır. Çayın kolları tarımsal sulama maksatlı kullandığı için tarımda da yıldan yıla rekolte düşüklüklerine ve verim azalmalarına sebep olacaktır" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sivas Oğuzhan ÇİFCİ-Arife Defne ARSLAN
2023-03-03 10:16:28

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