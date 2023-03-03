Sivasspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

SİVAS, (DHA) Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Takım bugün öğlen İstanbul'a giderek kamp yapacağı otele yerleşip maç saatini bekleyecek.
Fatih Karagümrük ile Sivasspor yarın saat 13.30'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2023-03-03 10:56:36
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