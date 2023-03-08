Sivasspor, Fiorentina maçının hazırlıklarını tamamladı



SİVAS, (DHA)- UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Fiorentina ile oynayacağı maç için İtalya'nın Floransa şehrine giden Sivasspor, Artemio Franchi Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Takım son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Fiorentina ile Sivasspor yarın TSİ 23.00'te Artemio Franchi Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji düdük çalacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-03-08 22:43:06



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