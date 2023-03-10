Fiorentina - Sivasspor : 1-0

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)STAT: Stadio Artemio Franchi

HAKEMLER: Enea Jorgji, Denis Rexha, Ridiger Çokaj

FİORENTİNA: Terracciano, Dodo, Martinez, Igor, Biraghi, Castrovilli (Dk.58 Barak), Amrabat (Dk.59 Mandragora), Bonaventura (Dk.69 Cabral), Ikone (Dk.58 Sottil), Gonzalez (Dk.80 Kouame), Jovic

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Uğur, Saiz (Dk.59 Gradel), Hakan (Dk.80 Ulvestad), Cofie, Charisis, Erdoğan (Dk.80 Njie), Caicedo (Dk.68 Leke James)

GOL: Dk.69 Barak (Fiorentina)

SARI KARTLAR: Amrabat, Jovic, Arthur, Biraghi, Dodo (Fiorentina) Saiz, Cofie (Sivasspor)

KIRMIZI KART: Gradel (Sivasspor)

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı İtalyan ekibi Fiorentina'ya 1-0 mağlup oldu.

6'ncı dakikada soldan Gonzales indirdi, ceza alanı sağında Dodo'nun şutunda top üstten auta gitti.

11'inci dakikada Gonzales'in ara pasında Jovic ceza alanında karşı karşıya pozisyonda plase şutunda kaleci Ali Şaşal topa sahip oldu.

15'inci dakikada sol kanattan Gonzales'in ortasında Castrovilli'nin topuğuyla vuruşunda top üst direkten döndü.

16'ncı dakikada savunma arkasına sarkan Jovic'in aşırttığı top kaleci Ali Şaşal'ı geçti, Murat Paluli, topu kornere çeldi.

34'üncü dakikada Sivasspor atağında sağdan Appindangoye'nin uzun pasında Caicedo ceza alanında topla buluştu, vuruşunu yaptı, kaleci Terracciano topa sahip oldu.

65'inci dakikada Sivasspor gole yaklaştı. Sağ kanattan Gradel'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında savunma arasında yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

69'uncu dakikada Biraghi'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ali Şaşal'ın elinden kaçırdığı topu savunma uzaklaştıramadı. Barak'ın vuruşunda savunmada Goutas'a çarpan meşin yuvarlak buluştu: 1-0.

86'ncı dakikada sağdan Murat ortaladı, Gradel'in indirdiği topa Charisis vurdu, savunmadan seken top kornere çıktı.

99'uncu dakikada sağdan Gradel'in pasında Njie ceza alanı dışından vurdu, top yandan dışarı çıktı.

90'ncı dakikada Sivasspor'da Gradel rakibine dirsek attığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma 1-0 sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-03-10 01:05:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.