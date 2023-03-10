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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rıza Çalımbay: Ortada bir maçtı, Sivas'ta bambaşka olacak

DHA

Rıza Çalımbay: Ortada bir maçtı, Sivas'ta bambaşka olacak


Eraydın AYTEKİN / SİVAS, (DHA) Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Ortada bir maçtı. Sivas'taki maç bambaşka bir maç olacak. Telafi etmek için ne gerekirse yapacağız" dedi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 1-0 kaybettikleri Fiorentina maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. İyi bir maç çıkardıklarını belirten Çalımbay, "Hakikaten iyi bir rakibe karşı oynadık ve bunun dışında da gerçekten mükemmel bir taraftara sahipler. Onların desteğiyle de tabii ki bize bir iki baskı kurmaya çalıştılar ama biz bugün iyi oynadık. Yani iyi mücadele ettik. Ortada bir maçtı. Onlar da kazanabilirdi, biz de kazanabilirdik ama biz bir şans golü yedik. Tabii ki bu maçın ilk yarısıydı. İkinci yarısını Sivas'ta oynayacağız. Artık rakibimizi çok iyi tanıyoruz. Neler yapabileceklerini, iyi oyuncularını hepsini de çok iyi biliyoruz. Onun için Sivas'taki maç bambaşka bir maç olacak. O maça biz de taraftarımızı dört gözle bekliyoruz. Onların da katkısıyla biz buradan iyi bir şekilde ayrılacağımıza inanıyoruz. Yani kendi sahamızda mutlaka iyi bir netice alacağız. Ona ben yürekten inanıyorum. Hem oyuncularıma güveniyorum, hem de taraftarlarımıza güveniyorum. Çok güzel bir maç olacak" dedi.
"TELAFİ ETMEK İÇİN NE GEREKİRSE YAPACAĞIZ"
İkinci maçı kazanmak için her şeyi yapacaklarını belirten Çalımbay, "Rakibi tanımadığınız için mutlaka bir çekingenlik olabiliyor. Ama biz hiçbir zaman ezilmedik. Hiçbir zaman oyundan da kopmadık. Gayet ortada geçen bir maç oldu. Yani biz de onlara net pozisyon vermedik. Sadece ilk yarıda bir tane pozisyon oldu. O da ofsayt taktiğiyle bizimkilerin defansımızda yaptığı bir yanlıştı. Ama baktığınız zaman iki takımın da birbirini öyle net şekilde bir üstünlüğü kesinlikle yoktu. Ortada bir maçtı bu maç. Ve de şans rakip takımdan yana oldu. Biz bunu telafi etmek için ne gerekirse yapacağız. Bizim ilk yarıda oynadığımız oyun ve ikinci yarıda da oynadığımız oyunun çok çok üstüne mutlaka çıkacağız ve çıkmamız da gerekiyor eğer maçı kazanmak istiyorsak. Onu da gerçekleştireceğimize inanıyorum Sivas'ta" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2023-03-10 02:08:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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