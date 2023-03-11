Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı



SİVAS, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de 25'inci haftanın kapanış maçında pazartesi günü İstanbulspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu ilk maçında deplasmanda Fiorentina ile karşılaştıktan sonra yurda dönen Demir Grup Sivasspor, 1 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Fiorentina maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması gerçekleştirdi.

İstanbulspor ile Demir Grup Sivasspor 13 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapacak.(FOTOĞRFLI)DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-03-11 14:31:05



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