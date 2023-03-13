Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 1'i ağır, 4 yaralı 

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Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS´ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi, Necmettin Erbakan Bulvarı, Cezaevi kavşağında meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi´nden kent merkezi istikametine doğru giden Necati Hayta (21) yönetimindeki 06 ABA 583 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan araç önce yol kenarındaki elektrik panosuna ardından ağaç ve elektrik direğine çarparak durdu. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü Hayta ile birlikte Halil İbrahim Canpolat (26), Hasan Güler (27) ve Aslan Kılıç (53) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Aslan Kılıç'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2023-03-13 19:15:44



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