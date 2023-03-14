Fiorentina kafilesi Sivas'ta

Hüsnü Ümit AVCI Alperen YILDIZ / SİVAS, (DHA) UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Sivasspor'a konuk olacak İtalya temsilcisi Fiorentina, kente geldi.
Nuri Demirağ Havalimanı'na özel uçakla gelen kafile, otobüsle konaklayacağı otele geçti. Fiorentina, yarın Sivas 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştireceği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
Sivasspor ile Fiorentina, 16 Mart Perşembe saat 20.45'te Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı, Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic yönetecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Takımın havalimanından çıkışı
Futbolculardan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ
2023-03-14 19:47:48
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