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Köydeki kapalı fırın, depremzede ailenin 'ekmek kapısı' oldu

DHA

Köydeki kapalı fırın, depremzede ailenin 'ekmek kapısı' oldu


Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/ SİVAS, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlere Malatya'da yakalanan ve pide fırını enkaz olan Mehmet Uçkun (55) ile yeğeni Okan Kanıkırmızı'ya (30), Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Havuz köyünde 10 yıldır kapalı fırın verildi. Uçkun, fırını açarak köyde pide, etli pide, katmer ve çörek yapıp geçimini sağlamaya başladı.
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depreme Malatya'da yakalanan, 2 çocuk babası Mehmet Uçkun ve yeğeni Okan Kanıkırmızı'nın evleri, kullanılamaz hale geldi. Fırıncılık yapan ailenin 5 katlı apartmanın altında bulunan pide fırını da deprem sonrası binanın yıkılması nedeniyle enkaza dönüştü. Mehmet Uçkun ve yeğeni Okan Kanıkırmızı, 7 kişilik aileleri ile birlikte 8 Mart'ta Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Havuz köyüne geldi. Köyün 10 yıldır kapalı olan fırını, muhtar Savaş Atmaca'nın girişimiyle aileye tahsis edildi. Köylüler de aileye un ve yakacak yardımında bulundu. Mehmet Uçkun, fırını hizmete açarak yeğeni Okan Kanıkırmızı ile birlikte köyde pide, etli pide, katmer ve çörek yaparak geçimini sağlamaya başladı. 
'DEPREM, DEDİKLERİNDE ELİM AYAĞIM TİTRİYOR'
Depremden çok korktuğunu söyleyen Mehmet Uçkun, "'Deprem' denildiği zaman konuşamıyorum. Fırınımız evlerle beraber çöktü. Ben evimde Elazığ depremi dahil olmak üzere 8 tane deprem atlattım. Yine de çok şükür. Allah ölenlere rahmet eylesin, kalanlara sağlık sıhhat versin. Ben Malatya'da trene bindim, 3 kuruş para almadılar. Nereye gidersem gideyim, para almadılar. Devletimiz var olsun. Nasibimiz buradaymış. Burada bulunan fırın kapalıydı. Bize söylediler, geldik fırını açtık. Köylüler bize ev verdiler, yiyeceğimize kadar getiriyorlar. Allah Havuz köyünden razı olsun, onlara zeval vermesin. Biz depremi yaşadık, Allah bir daha yaşatmasın. Akrabalarımızdan vefat edenler, göçük altında kalanlar, evi yıkılanlar oldu. Şu anda kimse evlerine giremiyor. Herkes bir an önce 'Malatya kalkınsa da memleketimize dönsek' diyor. Çünkü biz orada doğduk, orada büyüdük. 'Deprem' dediklerinde elim, ayağım titriyor" dedi. 
'BU GÜNLERİ BİRLİKTE ATLATACAĞIZ'
Mehmet Uçkun'un yeğeni Okan Kanıkırmızı, "Depremin ardından Malatya´da 1 hafta kaldık ama yapacak bir şey yoktu. Köy halkı bize burada fırınını açtı, yardımcı oldu. Bir hizmet kapısıdır. İnşallah herkese faydamız olur. Zor bir dönemden geçiyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu günleri de inşallah hep birlikte atlatacağız. Birçok ev yıkıldı, bizimkiler de ağır hasarlı. İçeri giremiyorduk. 1 hafta, 10 gün kadar çadırlarda kaldık. Allah devletimizden de milletimizden de razı olsun, yardımımıza yetiştiler. Çadırda kaldığımız günlerde tüm ihtiyaçlarımız geliyordu. Burası Havuz köyünde bulunan ve yaklaşık 10 yıldır kapalı olan bir fırındı. Allah nasip ederse çevre köylere de hizmet vereceğiz. Oralara da yaptığımız ekmekleri götüreceğiz. Onlar bize yardımcı oldular, biz de onlar için elimizden ne gelirse buradayız" diye konuştu.
'KÖYLÜLERİMİZ ÇOK MEMNUN'
Havuz köyü muhtarı Savaş Atmaca da "Bu fırını deprem olduktan sonra o bölgeye yardım göndermek için tekrar açmıştık. Daha sonra bu depremzede arkadaşlarla tanıştık. Buraya geldiler ve onlara fırını tahsis ettik. Kendileri de sağ olsun, istediğimiz gibi gayet güzel bir ekmek çıkarıyor. Köylülerimiz de çok memnun. Biz de elimizden geldiğince onlar için bir şeyler yapmaya çalışacağız. Burada etli pidemiz, yağlı çöreğimiz, katmerimiz yapılıyor. Ayrıca köylü hamur yoğurup getiriyor, kendi ekmeklerini de yaptırabiliyor. Burası merkezi bir köy olduğu için yakın köylere de haber verdik. Oralara da ekmek servisi yapılacak" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ
2023-03-15 10:39:42

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