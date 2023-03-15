Sivasspor ve Fiorentina rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı



Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında karşı karşıya gelecek olan Sivasspor ile Fiorentina, yaptıkları son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak olan Sivasspor ile Fiorentina, bugün yaptıkları antrenmanlarla maçın hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Daha sonra takım dar alanda pas çalışması ve taktik antrenman yaptı.

İtalya'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Fiorentina ise Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda son idmanını gerçekleştirdi. İlk 15 dakikasının basına açık antrenmanda Fiorentina, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması yaparak maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor ile Fiorentina UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın TSİ 20.45´te Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Karadağlı hakem Nikola Dabanovic düdük çalacak. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sivasspor antrenmanından görüntüler

-Fiorentina antrenmanından görüntülerDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2023-03-15 16:35:50



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