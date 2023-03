Hüsnü Ümit AVCI Alperen YILDIZ / SİVAS, (DHA) Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano; turu geçerek, Konferans Ligi'nde daha da ileri gitmek istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina yarın Sivasspor'un konuğu olacak. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve futbolculardan Riccardo Saponara basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk maçın avantajıyla Sivas'a geldiklerini belirten Vincenzo Italiano "Benim kariyerim için önemli bir maç. Çok önemli maçlardan biri. Gördüğüm saha zemini çok iyi değil ama her olasılığa ve her şarta göre iyi bir sonuç almak için buraya geldik. Turu geçmek ve ileri gitmek istiyoruz. Şu anda 1 gol avantajımız var, elimizden geleni yapıp bir sonraki tura geçmek istiyoruz. Çok konsantreyiz. Herkes motive olmuş durumda. Saha önemli bir faktör ama biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İlk maçta çok fırsat bulduk. Buradaki ikinci maçta da aynı fırsatları yaratıp avantajlı duruma geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

RİCCARDO SAPONARA: AMACIMIZ TURU GEÇMEK

Futbolculardan Riccardo Saponara ise, "Daha çok gol atıp, takımı daha ileriye taşımak istiyorum. Amacımız turu geçmek. Kendi kişiliğimizi ortaya koyuyoruz, her maçta daha da ileriye gidiyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Vincenzo Italiano'nun açıklamaları

Saponara'nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2023-03-15 18:24:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.