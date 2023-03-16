Down sendromlu Fidan'dan depremzedeler için resim sergisi

Arife Defne ARSLAN/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, down sendromlu Fidan Sarıtaş (43), açtığı resim sergisinde satılan tablolardan elde edeceği geliri afetzedelere bağışlayacak.
Sivas Halk Eğitim Merkezi'nde resim ve filografi eğitimi alan down sendromlu Fidan Sarıtaş, yaklaşık 1 yıldır yaptığı tabloları depremzedeler için satışa çıkardı. Öğretmenlerinin yönlendirmesiyle ahşap boyamadan filografiye kadar birçok tablo yapan Sarıtaş, Halk Eğitim Merkezi'nde açtığı resim sergisinde 60'a yakın tabloyu satışa sundu. Sarıtaş, sergiden elde edeceği geliri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´na (AFAD) depremzedeler için bağışlama kararı aldı.
Fidan Sarıtaş'ın sergisine destek veren Halk Eğitim Merkezi filografi öğretmeni Ayşegül Hazırcı, "Fidan özel bir öğrencimiz. Kendisinin 20 yıllık bir kurs geçmişi var ancak biz Fidan´la 6 aydır birlikte çalışıyoruz. Sergi açma fikrimiz vardı. Deprem olunca nasıl bir sergi açalım, diye düşündük. Onun çalışmalarıyla özel bir sergi düzenledik. Serginin geliri de depremzedeler için AFAD´a bağışlanacak. 60'a yakın tablomuz var ve hepsi satıldı. Öğrencim adına çok mutluyum" dedi.
Fidan Sarıtaş ise emeklerini sergilemekten ve depremzedelere katkıda bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN
2023-03-16 15:25:17
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