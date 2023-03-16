Sivasspor, Avrupa Konferans Ligi'ne veda etti



Sivasspor Fiorentina: 1-4

Eraydın AYTEKİN / SİVAS, (DHA)

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Nikola Dabanovic, Vladan Todorovic, Srdan Jovanovic

SİVASSPOR: Ali Şaşal Murat (Dk. 75 Yatabare), Goutas, Appindangoye, Uğur, Erdoğan, Cofie (Dk. 66 Leke James), Hakan, Charisis (Dk. 15 Ulvestad), Saiz (Dk. 75 Emre), Caicedo (Dk. 66 Njie)

FİORENTİNA: Terracciano Dodo, Milenkovic, Martinez (Dk. 66 Igor), Ranieri, Bonaventura (Dk. 84 Castrovilli), Amrabat (Dk. 84 Bianco), Mandragora, Ikone, Gonzalez (Dk. 83 Saponara), Cabral (Dk. 84 Kouame)

GOLLER: Dk. 35 Erdoğan (Sivasspor), Dk. 44 Cabral, Dk. 63 Milenkovic, Dk. 79 Goutas (K.K), Dk. 89 Castrovilli (Fiorentina)

KIRMIZI KART: Dk. 81 Hakan Arslan (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Goutas, Ulvestad, Erdoğan (Sivasspor), Martinez, Milenkovic (Fiorentina)

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda ilk maçta 1-0 yenildiği İtalya'nın Fiorentina takımıyla rövanş maçında karşı karşıya geldi. Sivasspor, 35'inci dakikada Erdoğan'ın golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrılarak Avrupa'ya veda etti. Karşılaşma öncesinde depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

4'üncü dakikada Saiz'in pasında ceza alanı dışından Caicedo'nun şutunda top yandan auta gitti.

5'inci dakikada sağdan Dodo'nun ortaladığı topa ceza alanında Cabral'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

9'uncu dakikada sol kanatta ceza alanı dışından Erdoğan'ın şutunu kaleci Terracciano kornere çeldi.

21'inci dakikada Fiorentina atağında uzak mesafeden Martinez'in şutunda top üstten auta gitti.

34'üncü dkikada orta alanda topu kapan Gonzalez, önünü boşaltıp ceza alanı dışından sert vurdu, kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

35'inci dakikada sol kanattan Sivasspor etkili geldi. Saiz'in pasında topla buluşan Erdoğan'ın çaprazdan şutunda top kalecinin üzerinden filelerle buluştu: 1-0.

44'üncü dakikada Fiorentina atağında Gonzalez topu taşıdı, Bonaventura ile duvar pasını aldıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal'dan seken topu takip eden Cabral meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

48'inci dakikada soldan hareketlenen Mandragora, Cabral ile duvar pası yaptıktan sonra ceza alanına girdi, sol çaprazdan yerden vuruşunu kaleci Ali Şaşal kornere çeldi.

62'nci dakikada Martinez ile paslaşarak ceza alanını yaklaşan İkone'nin sol ayağı ile vuruşunda savunmadan seken top kornere çıktı.

63'üncü dakikada Fiorentina adına Mandragora'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Milenkovic kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi: 1-2.

67'nci dakikada sağdan Ikone ceza alanını girdi, çizgiden içeri çevirdiği topu kaleci Ali Şaşal'ın bacaklarının arasından geçti, kale çizgisi üzerinde Murat son anda topu uzaklaştırarak mutlak golü engelledi.

74'üncü dakikada sağ kanattan Erdoğan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında yükselen Appindangoye'nun kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

78'inci dakikada ceza alanında Uğur'un pasında kafayla kaleciye geri pas vermek isteyen Goutas istediğini yapamayınca topu kendi kalesine gönderdi: 1-3.

81'inci dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Hakan Arslan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

89'uncu dakikada Sivasspor savunmasının uzaklaştırımadığı topu ceza alanında kontrol eden Castrovilli, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-4.

Golden sonra sahaya giren bir taraftar nedeniyle oyun bir süre durdu.

Karşılaşma konuk ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-03-16 22:56:02



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