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Sivasspor - Fiorentina maçının ardından

DHA

Sivasspor - Fiorentina maçının ardından


Eraydın AYTEKİN / SİVAS, (DHA) Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Elimizdeki imkanlarla yapabileceğimizin en iyisi buydu. Düşük bütçeli bir Anadolu takımı için iyi şeyler yaptık" dedi. Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ise "Rakibi iyi analiz ettik. Turu atladığımız için mutluyuz" dedi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Sivasspor, evinde İtalya temsilcisi Fiorentina'ya 4-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, son anlarda sahaya giren bir taraftar nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Öncelikle tüm İtalyanlardan özür diliyoruz. Hiç olmaması gereken bir olay yaşadık. Sivas'ta daha önce böyle bir olay yaşanmamıştı. Bundan dolayı çok üzgünüz. Belki de maçın önüne geçen bir konu oldu. Biz de maalesef engelleyemedik. Bundan dolayı onlardan çok özür diyoruz, kusura bakmasınlar" dedi.
Maça iyi başladıklarını ancak ikinci yarıda istediklerini yapamadıklarını belirten Çalımbay, "Maça iyi başladık. İstediğimiz golü de bulduk. Ama ilk yarı biterken gol yememiz kötü oldu. İçeriye girdiğimizde daha iyi şeyler yapmamız gerektiğini söyledik. İkinci yarı daha iyi olacak derken, istemediğimiz şekilde takım geriye çekildi. Öne çıkmalarını istedik ama bunu yapamadık. Bundan önce Karagümrük maçında olduğu gibi en büyük sıkıntı ölü toplar. Bizimkiler yine vurdurdular ve golü yedik. Ondan sonra herkes istediğini yapmaya başladı. Kendi kalemize gol atınca üzücü olay meydana çıktı. Her şeye rağmen takımımdan memnunum. Konferans Ligi'nde gruptan lider çıktık, güzel şeyler yaptık. Benim elimdeki imkanlarla yapabileceğimin en iyisi buydu. Bir Anadolu takımı için, bütçesi düşük bir takım için çok iyi şeyler yaptık. Hem ülkemize puanlar kazandırdık. Hem kulübümüze paralar kazandırdık. Fenerbahçe de elenmiş, Avrupa'da takımımız kalmadı, üzüldük. Avrupa'da çok iyi takımları buraya getirdik, oynadık. Güzel şeyler yaptık. Şimdi önümüzde lig ve Türkiye Kupası var. Hedeflerimiz değişecek. Son 13 günde 5 maç yaptık, 3'ü deplasman. Bizim için en kötüsü de seyehatlar oldu. İtalya'dan Sivas'a gelip 1 gün sonra İstanbulspor maçı için İstanbul'a gittik. Rotasyon yapmak istedik ama sahaya çıkan arkadaşlarımız beklentilerimizi karşılamadı" diye konuştu.
Bireysel hatalardan sıkıntı yaşadıklarını anlatan Çalımbay, "Bizim yediğimiz goller bireysel hata golleri. Hata çok yapıyoruz. Kornerden gelen topta gol yedik. Benim tespit ettiğim bu seneki kadar bireysel hatadan gol yemedik. Bu sene bu hatadan goller yiyoruz" dedi.
Çalımbay, taraftarların futbolcular hata da yapsa bu tür maçlarda tepki göstermek yerine destek vermeleri gerektiğinin de altını çizdi.
VINCENZO ITALIANO: TURU ATLADIĞMIZ İÇİN MUTLUYUZ
Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ise turu geçtikleri için memnun olduklarını belirterek, "Böyle zorluklar çıkabilir. Deplasmanda oynuyorsunuz. Sivasspor taraftarı takımını iyi ateşledi. Çok güzel bir gol attılar ama biz de hemen reaksiyon verdik. İkinci yarı kötü bir zemin olmasına rağmen kişiliğimizi ortaya koyarak maçı kazanmasını bildik. Burada her detaya hazırlıkla geldik. Rakibi iyi analiz ettik. Fizik olarak güçlü ve hazır göründüğümüzü düşünüyorum. Çok güzel goller attık. Çeyrek finale çıktığımız için memnunum. İyi oynadık diye düşünüyorum. Turu atladığımız için memnunum" dedi.
Son dakikalarda sahaya giren Sivassporlu bir taraftarın Fiorentina'lı oyunculardan Bianco'ya yönelik fiziki müdahalesiyle ilgili olarak da Italiano, "Bu duruma yorum yapacak bir şey yok. Utanılacak bir olay. Futbolcularımız da beklemiyordu. Burnu kızarmış halde soyunma odasında oturuyor. Taraftarın takımı desteklediğini anlıyorum ama bu olayın bütün maçı mahvettiğini düşünüyorum" dedi.
Sivasspor taraftarının çok ateşli şekilde takımını desteklediğini belirten, Italiano, rakibi iyi analiz ettiklerini belirterek, Sivasspor'a bundan sonraki maçlarda başarı diledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Rıza Çalımbay açıklama
Vincenzo İtaliano açıklamaDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2023-03-16 23:53:57

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