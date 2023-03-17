Sahaya girip Fiorentinalı futbolcuya saldıran 2 taraftar tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sahaya girip Fiorentinalı futbolcuya saldıran 2 taraftar adliyede (2)

Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçının son anlarında sahaya girerek Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırıda bulunan Muhammet Enes Çiloğlu ve Sabri Sefa Soylu, Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgu işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şüpheliler, ifadelerinde maçın son anlarında skorun verdiği öfkeyle bir anlık sahaya girdiklerini belirtti. DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-03-17 13:27:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.