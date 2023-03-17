Parktaki salıncağa sıkışan Soner'i itfaiye kurtardı

Arife Defne ARSLAN/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, parkta bindiği salıncakta sıkışan 13 yaşındaki Soner Ecevit, itfaiye ekipleri tarafından makas yardımıyla kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Gülyurt Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda yaşandı. Parka giden Soner Ecevit, yaşı küçük çocukların ebeveynleri ile birlikte bindikleri salıncağın çocuk kısmına oturdu. Soner, oturduğu bölümün darlığı nedeniyle salıncakta sıkıştı. Kendi imkanıyla salıncaktan çıkamayan çocuk, çevredekilerden yardım istedi. Çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, makasla salıncağın kenarını keserek, Soner'i sıkıştığı yerden kurtardı. Soner'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN
2023-03-17 23:54:16
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.