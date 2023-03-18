Sivasspor, Ankaragücü maçına hazır

SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, kendi evinde yarın oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı hafta maçında Ankaragücü ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Kırmızı-Beyazlı ekip 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle antrenman öncesi Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi. Daha sonra tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sivasspor ile Ankaragücü yarın saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2023-03-18 13:18:13
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