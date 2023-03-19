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Sivasspor - MKE Ankaragücü: 2-0

DHA

Sivasspor - MKE Ankaragücü: 2-0


Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)-STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Bahtiyar Birinci, İlker Takpak
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Appindangoye, Ziya, Njie (Dk.87 Caicedo), Cofie, Ulvestad, Erdoğan (Dk.90 Ahmed Musa), Saiz (Dk.87 Hakan), James (Dk.82 Yatabare)
MKE ANKARAGÜCÜ: Gökhan (Dk.59 Bahadır Han), Kitsiou, Radakovic, Atakan, Hasan Ali, Emre (Dk.82 Gökhan), Taylan, Diack (Dk.72 Dokanovic), Milson (Dk.60 Chatzigiovanis), Zahid (Dk.82 Moussiti Oko), Sowe
GOLLER: Dk.23 Cofie, Dk.77 Saiz (P) (Demir Grup Sivasspor)
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı hafta maçında kendi sahasında konuk ettiği MKE Ankaraücü'nü 2-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar ligde puanını 27'ye çkarırken, konuk ekip Ankaragücü 25 puanda kaldı. 
8'inci dakikada Sivasspor soldan etkili geldi. James'in pasında soldan Njie ceza alanına girdi, çapraz pozisyonda yerden vuruşunu kaleci çeldi, dönen topu Erdoğan tamamlamak istedi, savunma tehlikeyi önledi. 
9'uncu dakikada orta alandan hareketlenen Zahid'in ara pasında Sowe ceza alanına girip, kaleciden sıyrılarak topu filelere gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. 
16'ncı dakikada Saiz'in pasında sağdan Murat ceza alanına yaklaştı. Yerden çevirdiği topa önce Njie, ardından kale önünde James istediği vuruşu yapamayınca top yandan dışarı çıktı. 
23'üncü dakikada sağ kanattan Saiz'in ceza alanına kesme ortasında boş durumda Cofie topu düzgün bir kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0.
26'inci dakikada sağdan ceza alanına giren Njie ceza alanına girip sağ ayağının dışıyla vuruşu yaptı savunmada Radakovic'ten seken top kornere çıktı. 
29'uncu dakikada Ankaragücü atağında Emre'nin ara pasında Sowe soldan hareketlendi, öne çıkan kaleci Ali Şaşal'ı de geçip kaleye göndermek istediği top yandan auta gitti.
30'uncu dakikada orta alanda James'in pasında topu önüne alan Saiz, ceza alanı dışından sert ve düzgün vurdu ve topu filelerle buluşturdu. Ancak VAR'da incelenen pozisyonda James'in ofsaytta olduğu belirlendi. 
35'inci dakikada Ankaragücü'nün Hasan Ali ile bulduğu golde de ofsayt bayrağı kalktı. 
45'inci dakikada sol kanatta Ulvestad ile paslaşan Erdoğan'ın ceza alanı dışında çaprazdan vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
45+2'inci dakikada kaleci Ali Şaşal'ın uzun pasında savunma arkasına düşen topa hareketlenen Erdoğan kaleci ile karşı karşıya vuruşunda, Gökhan gole izin vermedi, boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.  
61'inci dakikada Chatzigiovanis'in ceza alanı dışından şutu kaleci Ali Şaşal'da kaldı. Aynı dakikada bu kez Sivasspor adına sağ kanattan Njie ceza alanı dışından şut denedi, top kaleci Bahadır'da kaldı. 
70'inci dakikada ceza yaya içinde kazanılan serbest vuruşu Erdoğan kullandı. Sert şutunda kaleci Bahadır, topu çelerek gole izin vermedi.
71'inci dakikada ceza alanında Saiz'in topuk pasında sağdan ceza alanına giren Njie kaleci ile karşı karşıya yerden vurdu, kaleci Bahadır bir kez daha gole izin vermedi. 
74'üncü dakikada soldan Hasan Ali'nin pasında Emre Kılınç'ın şutu yandan auta gitti.
75'inci dakikada Saiz ceza alanına girmek isterken Atakan'ın eliyle kestiğini belirten hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Saiz, Panenka vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 2-0.
89'uncu dakikada sağdan ceza alanına hareketlenen Caicedo'nun şutunda top yan ağlarda kaldı. 
Karşılaşma Sivasspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2023-03-19 18:07:24

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