Sivasspor - MKE Ankaragücü maçının ardından



Eraydın AYTEKİN / SİVAS, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Demir Grup Sivasspor, evinde MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Avrupa kupalarından elendikten sonra ilk hedefimiz ligimizdi. Puanlar almamız gerekiyordu. Son 11 günde 4 tane maç oynadık. Bunun için takımımı tebrik ediyorum. Maçın başından sonra iyi mücadele ettik. Disiplinli oynadık, çok gol pozisyonu ürettik ama çoğunu değerlendiremedik. İyi oynadık ve 3 puanı aldık. İyi şeyler de yaptık. Ligde kendi sahamızda maçı kesin almamız gerekiyordu. Şimdi milli ara var. Bu ara bizim için çok iyi olacak. Sonrasında haftada bir maç oynayacağımız için her şeyin daha iyi oyacağına inanıyorum. Sakatların da iyileşmesiyle ligde daha iyi yere geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Çalımbay, önceliklerinin lig olacağını belirterek, "Ligde iyi yere gelirsek, bütün ağırlığımız Türkiye Kupası olacak. Geçen sezon olduğu gibi yine aynısını yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

SEDAT AĞÇAY: ÇOK İSTEYEN KAZANDI

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, maçı isteyenin kazandığını belirterek, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Öyle oldu. Saha şartları bizi biraz yordu. Zemin anlamında. Çok isteyenin kazandığı bir maç oldu. Sivasspor daha çok istedi ve kazandı. Bizim bu gel gitli süreci atlatmamız lazım. Ankaragücü güçlü bir camia. Ayakta kalmasını bilen bir camia. Geçen hafta ile bu haftaki oyunda böyle gel gitlerin olmaması lazım. Biz de üstümüze düşen hatayı alacağız, herkes alacak. Bugün çok isteyenin istediğini aldığı maç oldu. Sonuç da böyle oldu. Üzüldüğümüz nokta, Ankara'dan gelen taraftarlarımız vardı. Mutlu dönmelerini isterdik. Bunun için üzgünüz, özür dileriz onlardan" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

-Sedat Ağçay'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-03-19 19:04:17



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