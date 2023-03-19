Mecnun Otyakmaz: İnanılmaz zor bir sezon yaşıyoruz



Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) - Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında kendi sahalarında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galip geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen Otyakmaz, "Gerçekten ihtiyaç olan bir karşılaşmaydı. Bundan önceki iki deplasman karşılaşmasında puan alamamıştık. Bize yakışmıyor ama maalesef ligin dibiyle ilgili hesaplar yapıyoruz. Dolayısıyla Ankaragücü'nü bize rakip yapıyor. Kazanmamız gereken bir karşılaşmayı kazandığımız için de çok mutluyuz. Bundan sonra milli maç arası var. Bu sene lig inanılmaz derecede oyuncularımızı etkiledi. İnşallah bundan sonra önümüz açık ve bir sıkıntı yaşamadan ligi tamamlayacağımızı düşünüyorum. Böylece kupaya endekslenmiş oluruz. Önümüzdeki yıl Avrupa ya gidebilecek olmamız gelirler açısından bizim için çok önemli. İnanılmaz zor bir sezon yaşıyoruz. Ekonomik sıkıntılarımız da hat safhada. O yüzden hem ekonomik hem de ülkemizi temsil etme açısından Avrupa'ya gitmeyi çok istiyoruz. Dolayısıyla da kupaya asılacağız. Tabi ki Avrupa ya gidiyoruz derken Avrupa da da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmemiz lazım" dedi.

"İBRET OLMASI İÇİN CEZAEVİNDE OLMALARI ÖNEMLİYDİ"

Mecnun Otyakmaz, Fiorentina maçında iki taraftarın sahaya girmesiyle ilgili olayın hatırlatılması üzerine ise, "Takımımız gruptan çıkmayı başardı. Ama maalesef tribünlerde yaşadığımız olumsuz olay, 2 tane Sivas doğumlu olmayan şahsın yaptığı negatif olay bizi Avrupa'ya karşı mahcup etti. Dünya futbolseverlerine karşı da mahcup etti. Bu yüzden çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum. En önemli karşılaşmada maalesef olumsuz bir olay oldu. Bir futbolcunun yaralanmış, burnunun kırılmış olması da bizim için çok üzüntü verici. Şu anda tutuklandılar. Bu olayı neden yaptıkları sorulduğunda maçın sonucunu hazmedemediklerini söylediler. Gururlu insanlar ama belki de bugün orada paspas yapıyorlar. Gururları ne halde merak ediyorum. Kimsenin cezaevinde olmasını istemeyiz ama bu gibi meselelerde ibret olması açısından çok önemliydi. Savunmamız açısından da çok önemliydi. Umarım onlar ve diğer taraftarlar da ders çıkarmıştır. Bu tip olayların çok olumsuz sonuçları olabiliyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mecnun Otyakmaz'ın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ

2023-03-19 19:30:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.