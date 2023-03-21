Aşık Veysel, vefatının 50'nci yılında mezarı başında anıldı



Hüsnü Ümit AVCI-Yasin KIRAS/ ŞARKIŞLA (Sivas), (DHA)HALK ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 50'nci yıl dönümünde, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyündeki mezarı başında anıldı. Veysel için hatıra ormanına fidan dikildi, müze olan evi ziyaret edildi.

Şarkışla ilçesi Sivrialan köyünde, bugün müze olarak kullanılan evinde, 21 Mart 1973'te yaşamını yitiren halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 50'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle anma töreni yapıldı. Şatıroğlu'nun mezarı başında düzenlenen törene Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Şarkışla Kaymakam Vekili Gemerek Kaymakamı Muhammet Taha Büyükserin, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, sanatçılar Emirhan Kartal, Enver Merallı, kurum müdürleri, Aşık Veysel'in torunları Rüstem Şatıroğlu, Cevriye Keçeci, Sebahattin Şatıroğlu, kızı Hayriye Özer ve köylüler katıldı. Törende Aşık Veysel için dua edilip, mezarına karanfil bırakıldı.

'AŞIK VEYSEL VATAN SEVGİSİ OLAN BİR VATAN EVLADIDIR'

Anma programında konuşan Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, "Aşık Veysel Sivrialan köyünde dünyaya gelmiş ama tüm Türkiye ve dünyaya mal olmuş bir şahsiyettir. Çok zorlu bir hayat yaşamış, inanılması güç zorlu bir hayat geçirmiş. 7 yaşından itibaren gözleri görmemiş, birçok ızdırabı yaşamış ama buna rağmen gönül gözüyle görebilmiş, yazabilmiş, eserler bırakabilmiş büyük bir şair, halk edebiyatçısı ve düşünürdür. Aşık Veysel eserlerinde her daim birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, doğa sevgisine önem vermiş ve buna yönelik şiirler ve türküler yazmıştır. Şair Aşık Veysel, vatan, ülke ve Türk milletine olan sevgisi üst düzeyde olan bir vatan evladıdır" dedi.

'TORUNU OLMAK BÜYÜK SORUMLULUK'

Torunu Rüstem Şatıroğlu ise dedesiyle 11 yaşına kadar yaşadığını belirterek, "Dedem çok şakacı ve esprili bir kişiliğe sahipti. Aşık Veysel'in torunu olmak hem büyük bir onur, hem büyük bir sevinç, hem de büyük bir sorumluluktur. İnsan böyle yaratıcı insanların yanı başında olunca o olağanüstü kişiliği tam anlayıp, algılayamaz. Kaybedince ne büyük bir kaynaktan yoksun kaldığımı anladım. Onun şiirlerini, türkülerini kitlelerle dinlerken, hem onlardan biri hem de dedem olmasının sevincini yaşıyorum" diye konuştu.

Programın ardından Aşık Veysel adına oluşturulan hatıra ormanına fidan dikildi. Aşık Veysel'in ölümünden sonra köyde müzeye dönüştürülen evi de ziyaret edildi. Ozanın yatağı, sazı, fotoğrafları ve özel eşyalarının bulunduğu müze, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Sanatçı Mustafa Özarslan, Emirhan Kartal ve Enver Merallı, müzedeki salonda Aşık Veysel'in türkülerini seslendirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Yasin KIRAS

2023-03-21 13:23:51



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