Köpeğe taşlı saldırı kamerada

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-SİVAS'ın Divriği ilçesinde M.H.'nin (68) yerde uyuyan köpeğe taş ile saldırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Güllübağ Mahallesi Garip Baba Caddesi'nde yaşandı. M.H. apartman önünde yatan köpeğe taş attı. Yerde uyuyan köpek, taşın gövdesine isabet etmesi ile hızlıca uzaklaştı. Köpeğe saldırıp, attığı taşı da yerden alarak uzaklaşan M.H.'nin o anları, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar sonrası polis, M.H.'yi bulmak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2023-03-26 12:29:28
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