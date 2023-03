Yazıcıoğlu davasında Emra Kara'nın yeniden yargılanmasına başlandı

Elbistan 7.6! 3 kişinin enkaz altında kaldığı an kamerada!



Ömer KOÇ/SİVAS, (DHA)BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybedenlerden gazeteci İsmail Güneş ile helikopterin düştüğü gün 16 kez görüştüğü öne sürülen ve yalan tanıklıktan yargılandığı davada beraat eden Emra Kara, kararın istinafta bozulması üzerine Sivas 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Emra Kara, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Aramalarımdan bir seferinde telefon çaldı, karşı taraf telefonu açtı, ancak hiç ses gelmedi, telefon açıldıktan hatırladığım kadarıyla 5-10 saniye sonra telefon kapandı, diğer aramalarımda hiçbir şekilde müteveffa İsmail'e ulaşamadım" dedi.

Kahramanmaraş'ta, 25 Mart 2009'da düşen helikopterde Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Sivas Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tanık olarak dinlenen Emra Kara, kaza günü İsmail ile hiç görüşmediğini söyledi. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, eski yerel televizyon muhabiri Emra Kara'nın helikopterin düştüğü gün İsmail Güneş ile görüştüğünü öne sürüp suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada HTS kayıtları incelenince Emra Kara ile İsmail Güneş arasında helikopterin düştüğü 25 Mat 2009'da toplam 11 dakika 34 saniyelik 16, 26 Mart'ta 23 saniyelik 2 görüşme, 27 Mart'ta da 7 saniyelik 1 telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi. Soruşturma sonunda Kara hakkında yalan tanıklıktan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sivas 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama Emra Kara suçlamaları kabul etmeyerek İsmail Güneş ile hiç görüşmediğini öne sürerken, 14 Eylül 2022'deki duruşmada da beraat etti. Yazıcıoğlu ailesinin itirazı üzerine dosyayı inceleyen Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi, beraat kararını bozdu.

Dosyayı Sivas 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderen 7'nci Ceza Dairesi, bozma gerekçesinde Emra Kara'ya neden aradığını ve aramaları da ödemeli olarak yapıp yapmadığının sorularak ifadelerindeki çelişkilerin giderilmesini istedi. Tüm iddia ve savunmaları karşılayacak ve tam bir vicdani kanıya ulaşılmasını mümkün kılacak şekilde çözümünün özel ve teknik bilgi gerektirdiğine dikkat çekilerek dosyanın telekomünikasyon alanında uzman 3 kişilik bilirkişi heyetine tevdii edilmesini istedi.

Bunun üzerine Emra Kara hakkında Sivas 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Emra Kara, İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Mavuş Ocak ile taraf avukatları katıldı.

`TELEFON BİR KEZ AÇILDI ANCAK KARŞI TARAFTAN HİÇ SES GELMEDİ´

Emra Kara, savunmasında suçlamaları kabul etmedi. İsmail Güneş ile arkadaş olduklarını bu nedenle de helikopterin düştüğünü duyunca telefonla aradığını söyledi. Tam olarak kaç kez aradığını hatırlamadığını ifade eden Kara, "Karşı taraf İsmail Güneş'in kullanmış olduğu GSM numarasından ben aranmadım, karşı taraftan benim hattıma gerçekleştirilen herhangi bir ödemeli arama olmamıştır, aramalarımdan bir seferinde telefon çaldı, karşı taraf telefonu açtı, ancak hiç ses gelmedi, telefon açıldıktan hatırladığım kadarıyla 5-10 saniye sonra telefon kapandı. Diğer aramalarımda hiçbir şekilde müteveffa İsmail'e ulaşamadım, telefon hiçbir şekilde açılmadı. Aramalarımda yalnızca bir kez telefon açıldı ancak karşı taraftan hiç ses gelmedi, kısa süre süre içerisinde de telefon geri kapandı. Olay tarihinde kontörüm azdı ancak acil bir durum olduğu için ödemeli bir arama yaptığımı düşünmüyorum. O tarihte müteveffayı ödemeli arama yöntemi ile aramadım, ödemeli arama yapsaydım ancak kontörüm olmadığı için böyle bir ödemeyi gerçekleştirirdim" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Yazıcıoğlu ailesinin avukatların Selami Ekici, Emra Kara'ya savcılık ifadesinde helikopterin düştüğünü emniyetteyken televizyondan öğrendiğini söylediğini, daha önceki duruşmalarda tanık olarak dinlenen Nevzat Kutlu'nun da kendisini saat 10.00 gibi emniyete bıraktığını belirttiğini hatırlatarak, 4-5 saat emniyette neden kaldığını, emniyette Emra Kara adına bir polis memuru tanıyıp tanımadığını sordu. Kara, sorulara şöyle cevap verdi:

"Kazanın gerçekleştiği gün öğleden sonra 16.00 civarında Nevzat Kutlu ile birlikte emniyete gittik. Emniyette yaklaşık 5-10 dakika kadar kaldık, belediye başkanlığında bir toplantı gerçekleşecekti, bunun için bu tarihte emniyete gitmiştik. Nevzat Kutlu ile birlikteyken kazanın olduğu haberini aldık, 4-5 saat emniyette bulunmadım, Sivas'ta görev yapan Isparta doğumlu Emra Kara isimli polis memurunu tanımıyorum."

`EMRA KARA İSİMLİ POLİS MEMURU ARAŞTIRILSIN´

Bunun üzerine Avukat Selami Ekici ise bozma kararına katıldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Helikopterin düştüğü gün Sivas´ta görev yapan Isparta doğumlu Emra Kara isimli bir polis memurunun çalışıp çalışmadığı hususunun araştırılmasını talep ediyoruz. Yine GSM operatörlerine müzekkere yazılarak sanık tarafından olay tarihinde kullanmış olduğu telefon hattından bir den fazla hat, çift hat çıkarılıp çıkarılmadığı hususunun araştırılmasını talep ediyoruz. Yine dosya 3 kişi bilirkişi heyetine tevdi edilmeden önce bozma ilamında bildirildiği üzere bilirkişiler tarafından dosyadaki mevcut eksikliklerin tespit edilip giderilmesi daha sonra dosyanın bilirkişilere tevdi edilmesi gerekmektedir. Yine bilirkişilere ayın 26'sında ve 27'sinde gerçekleşen görüşmelerin de açıklattırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

`YANINDA OLAN KİŞİLERİN İSMİNİ HER SEFERİNDE FARKLI İFADE ETTİ´

İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş de Emra Kara'dan şikayetçi olduğunu söyledi. Emra Kara'yı önceden tanıdığını ancak aralarında herhangi bir samimiyet olmadığını ifade eden Güneş, "Olaydan sonra HTS kayıtlarından bir tanesi benim evimden sinyal vermiş. Emra herhangi bir samimiyetimiz olmamasına rağmen benim evime gelmişti. Yine kazadan sonra 2011 yılında Emra ile görüşmüştüm. Konuşmamızda bana kazadan sonra müteveffa İsmail'i aradığını, ancak kendisini İsmail'in meşgule attığını, sonra herhangi bir arama yapmadığını söyledi. Kaza anında yanında olan kişileri konuştuğumuzda bana Muhammed Saygı isimli bir şahsın ismini verdi. Muhammed ile görüştüğümde olay tarihinde Emra ile birlikte olmadığını söyledi. Yanında olan kişilerin ismini her seferinde farklı ifade etti, bu çelişkilere de dikkat edilmesini talep ediyorum" dedi.

MAHKEME, EMRA'NIN KULLANDIĞI HATTIN KOPYASININ OLUP OLMADIĞINI SORACAK

Duruşma sonunda hakim; TTNET'e yeniden müzekkere yazılarak karşı tarafın ödemeli aramayı kabul etmemesi ve çağrıya cevap verilmemesi halinde iki numara arasında gerçekleşen başarılı bir iletişim intibakı uyandıran kayıtlara ilişkin olarak mevcut görüşme sürelerinin her birinin farklı sürelerde olmasının mümkün olup olmadığının, sanıkla İsmail Güneş'in kullanmış olduğu cep telefonu hatlarının TTNET bünyesinde olup olmadığı, başka bir GSM operatörüne taşıma işlemi yapılıp yapılmadığının sorulmasına, GSM operatörlerinden sanığın olay tarihinde kullanmakta olduğu GSM hattının kaç adet oluşturulduğunun, kopya veya ikiz kart çıkarılma durumunun mümkün olup olmadığının, aynı numaradan kaç adet oluşturulabileceğinin bu hususunun mümkün olup olmadığının ve bu hatların aynı anda kullanılıp kullanılamayacağının açıkça sorulması, kaza günü Sivas'ta Isparta doğumlu Emra Kara isimli bir polis memuru çalışıp çalışmadığı hususunun Sivas İl Emniyet Müdürlüğü´nden sorulmasına karar verip, duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Ömer KOÇ

