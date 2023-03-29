Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı

Yasin KIRAS/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezi karla kaplandı.
Kentte geceden itibaren etkili olan soğuk ve yağmurlu hava yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. İmranlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Sivas'ın yüksek kesimlerinden biri olan 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ'ın eteklerinde yer alan İmranlı ilçesi yağışla birlikte beyaza büründü. Belediye ekipleri ilçede kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Yasin KIRAS
2023-03-29 12:02:29
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