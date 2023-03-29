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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

DHA

Sivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü


SİVAS, (DHA)Süper Lig'in 28'İnci hafta maçında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir 9 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Sivasspor, Hatayspor deprem nedeniyle ligden çekildiği için 27'nci haftayı maç yapmadan geçirecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2023-03-29 18:32:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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