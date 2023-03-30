Sivas'ta 95 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

SİVAS, (DHA)SİVAS'ta dün etkili olan kar yağışıyla birlikte il genelinde 95 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Kentte dün başlayan ve gece de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle 95 yerleşim yerinin yolu kapandı. Yoğunluğu İmranlı ve Zara ilçelerinde bulunan yerleşim yerlerinin kapalı yollarının açılması için İl Özel İdare ekipleri çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2023-03-30 10:53:07
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