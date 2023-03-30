Sivas'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Zara ilçesinde Özbekistan uyrukluların taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde Zara ilçesi yakınlarında meydana geldi. Özbekistan uyruklu kişileri taşıyan F.A. (44) yönetimindeki 01 KY 206 plakalı minibüs, kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada minibüsteki yolculardan Cemile İslam (37), hayatını kaybetti. Sürücü ile Özbekistan uyruklu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2023-03-30 11:20:02
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