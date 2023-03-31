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Doktor balıklar 'sel' tehdidi altında

DHA

Doktor balıklar 'sel' tehdidi altında


Hüsnü Ümit AVCI-Yasin KIRAS/KANGAL (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Kangal ilçesinde bulunan ve sedef hastalığının dünyadaki tek doğal tedavi merkezi olduğu belirtilen Balıklı Kaplıca'nın ortasından geçen derede, bahar aylarında karların erimesi ve yağmur nedeniyle sel ve su taşkınları yaşanıyor. Sel, deredeki doktor balıkların zarar görmesine neden oluyor.
Kangal ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan, 37 derece sıcaklıkta yaşayabilen genetiğe sahip tek tür balığın olduğu suyuyla dikkat çeken Balıklı Kaplıca, sedef hastalığının doğal tedavi merkezi olarak biliniyor. Özel havuzların olduğu merkezde vatandaşlar ayrıca içerisinde yine balıkların bulunduğu kaplıca ortasından geçen dereden de faydalanıyor. Her yaz sezonunda misafirlerini ağırlayan kaplıca, bahar aylarında karların erimesi ve yağmur nedeniyle zor günler geçiriyor. Kaplıca ortasından geçen derede sel ve su taşkınları yaşanıyor. Sel, deredeki doktor balıklarda ölümlere yol açıyor.
'ÇAMURLU SU ÖLDÜRÜYOR'
Kaplıcanın işletmecisi Fuat Ünsal, sel ve su taşkınlarının her yıl yaşandığını belirterek, "Karların erimesiyle birlikte gelen çamurlu su balıklarımızın bir kısmının ölmesine neden oluyor. Havuzlarımıza herhangi bir zararı olmuyor ama deredeki balıklarımızın bir kısmına zarar veriyor. Çamuru önlemek için buraya bir set veya ufak çaplı bir barajla suyu kanalla baypas yapmak gerekiyor. Hem alt kısımlarda ziraatla uğraşanlar için lazım olan bir suyu kontrol altına almış olurlar, hem de bizi selden dolayı gelen çamurlu sudan kurtarmış olurlar. Çok büyük kütleli bir su gelmiyor; ama çok çamurlu su geliyor. Bu da balıkların solungaçlarına ciddi oranda zarar veriyor. Bu aylarda olan su taşkınları her ne kadar işletmemize zarar vermese de deredeki balıkları öldürüyor. Yazın ortasında olursa tesisimize de zarar veriyor. İster istemez Sivas ve ülkemizin turizmine de zarar vermiş oluyor. Havuzlarda çok balık var; ama dere de önemli. Derenin farklı hayranları var. İnsanlar burada gelip dereye giriyorlar. Sel dönemlerinde balıklar kendilerini bir ay gibi bir sürede toparlıyor. Turizme de balıklarımıza da çok zararı oluyor. Sonuçta onlar da birer canlı. Biz ilgili kurumlara gerekli girişimlerde bulunup, dilekçe verdik. Bu konuyla ilgili dönüş bekliyoruz" dedi. 
'SET GEREKİYOR'
Sel ve taşkınların önlenmesi halinde balığın popülasyonunda artış olacağını belirten Ünsal, "Daha çok verim alacağız. Daha çok balık olduğu zaman insanlar daha mutlu oluyor. Bu sayede de insanlar dereye daha fazla girmek isteyeceklerdir. Balıklar ölmediği için üzerine katlayarak koyacaktır. Bir kişiye on balık geleceğine yüz tane balık gelecektir. Set bu anlamda çok önemli. Büyüklerimiz inşallah düzeltecekler. Bu sene de çamurlu su geldi. Balıklar şu anda kendisini tazeliyor. Sularımız düzeliyor ama önümüzdeki yıllarda da aynı sorunla karşılaşmamak için buraya set gerekiyor. Balıklarımız sedef ve egzama hastalıklarının dünyada yan etkisiz tek tedavi merkezidir. Dünyadaki tüm sedef ve egzama hastaları Türkiye´ye, Sivas´a, Kangal Balıklı Kaplıca'ya geliyor. Bundan da her esnafımız faydalanıyor. Sedef ve egzama hastalarımızın da mutlu bir şekilde buralarda gün geçirmeleri için bu seli görmemeleri lazım, bu çamuru görmemeleri lazım" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas / Kangal Hüsnü Ümit AVCI-Yasin KIRAS
2023-03-31 11:13:44

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