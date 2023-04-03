Sivas'ta üniversite öğrencileri 'hibrit eğitim'e geçti



Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) yüz yüze eğitimin yanı sıra öğrencilere eş zamanlı çevrim içi ve çevrim dışı eğitim imkanı sunan 'hibrit eğitim' modeline geçildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 3 Nisan 2023 itibarıyla uygulanmak üzere 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin alınan yeni kararları açıklamasının ardından bazı üniversiteler uzaktan eğitimin yanı sıra isteyen öğrencilere devam şartı olmadan yüz yüze eğitim imkanının sunulacağı 'hibrit eğitim' modeline geçti. Bu kapsamda SCÜ'de de sınıflarda kurulan teknolojik altyapı sayesinde öğrencilere devam zorunluluğu olmadan hem yüz yüze hem de eş zamanlı çevrim içi eğitim verilmeye başlandı. Ayrıca hibrit eğitim modelinin bir parçası olan çevrim dışı eğitimle de dersler kayıt altına alınıyor. Dersleri kaçıran öğrenciler, kayıt altına alınan dersleri daha sonradan da takip edebiliyor.

SCÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Burcu Kübra Süha, öğrencilerle tekrar yüz yüze eğitim yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Dersleri hibrit eğitim modeliyle işlemeye başladık. Bunun için farklı üniversitelerin kullandıkları farklı programlar var. Derslere aynı saatlerde yüz yüze eğitimle aynı anda başlıyoruz. Herhangi bir sebeple buraya gelemeyen öğrenciler program üzerinden online çevrim içi bağlanarak derse katılıyorlar. Gelemeyen öğrencilerimiz ayrıca kayıt altına aldığımız dersi daha sonradan çevrim dışı olarak da takip edebiliyor" dedi.

'YÜZ YÜZE OLMASI BENİM İÇİN ÇOK DAHA AVANTAJLI'

Derslere sınıflarda katılan Hemşirelik bölümü 1'inci sınıf öğrencilerinden Emine Aygördü (24), Kahramanmaraşlı olduğunu ve depremden bu yana derslere katılamadığını dile getirerek, "Depremden sonra Sivas'a geldim. Şu an yüz yüze olması benim için çok daha avantajlı. En azından o psikolojiden çıkabiliyorum" diye konuştu.

Kamil Kocatepe (25) ise depremi Kayseri'de yaşadığını, şu an Sivas'ta KYK yurdunda kaldığını ve sıkıntısının olmadığını söyledi. Deprem sonrasında ilk defa yüz yüze eğitim aldığını kaydeden Kocatepe, "Daha önce bilgisayar üzerinden çevrim içi ve çevrim dışı dersleri takip edebiliyordum. Şu anda yüz yüze eğitim görüyorum, çok memnunum" ifadesini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-04-03 13:04:06



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